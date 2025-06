Amsterdamā izskanējuši pirmie "Diegabikšu Dziesmusvētki"

Latviešu skoliņa Nīderlandē "Diegabiksis" darbojas kopš 2007.gada un šobrīd ir daļa no nodibinājuma "Latviešu mākslas un kultūras centrs". Tā ir vieta, kur Nīderlandē dzīvojošie latviešu bērni vecumā no 3 līdz 12 gadiem reizi trīs nedēlās satiek vienaudžus, lai mācītos latviešu valodu, folkloru, literatūru, Latvijas vēsturi un dabaszinības. Nodarbības vada brīvprātīgie skolotāji, un skolas darbību daļēji atbalsta Latviešu Valodas Aģentūra no Izglītības un Zinātnes Ministrijas budzēta, caur Eiropas Latviešu Apvienību (ELA.lv)