Šī iemesla dēļ Latvija ik gadu zaudē 12 miljonus un vairāk nekā 74 darba vietas

Arī no ekonomikas skatupunkta, saskaņā ar EUIPO datiem, vīnu un stipro alkoholisko dzērienu nozare bija viena no tām, kas 2013.–2017. gadā visvairāk cieta no viltojumiem. Kopumā ES viltotu preču dēļ ik gadu tika zaudēti 2 289 miljoni eiro no pārdošanas apjoma, ka arī gandrīz 5 700 darba vietas. Arī nodokļu zaudējumi no šiem produktiem bija ievērojami, sasniedzot 2 068 miljonus eiro.