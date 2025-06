Dzelzceļa pārbrauktuvēs – kritiska statistika: šogad jau trīs sadursmes starp automašīnām un vilcieniem

Arī Valsts policijas Reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis uzsver: "Valsts policija, salīdzinot pēdējo trīs gadu statistiku, savā ikdienas darbā fiksējusi pārkāpēju skaita pieaugumu, kas saistīti ar dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem tieši dzelzceļa pārbrauktuvju tuvumā vai šķērsojot tās. Ja 2023. gadā tika fiksēti 294 dažādi pārkāpumi, kas saistīti ar dzelzceļa pārbrauktuvēm, tad 2024. gadā tādi bijuši jau 355, bet 2025.gada piecos mēnešos – 69. Līdz ar to Valsts policija atgādina autovadītājiem, ka apzināta ceļu satiksmes noteikumu neievērošana dzelzceļa tuvumā būtiski apdraud satiksmes dalībnieku drošību un dzīvību, jo vilciena bremzēšanas ceļš ir daudz garāks nekā citiem transportlīdzekļiem, pat, ja vilciena mašīnists ir laikus pamanījis bīstamību uz dzelzceļa sliedēm, tas vēl nenozīmē, ka vilciena sastāvs paspēs sabremzēt."



Soda apmēri ir dažādi, piemēram, par ceļa nedošanu vilcienam, kas tuvojas dzelzceļa pārbrauktuvei, piemēro naudas sodu no 140 eiro līdz 280 eiro un 4 soda punktus. Tikmēr par uzbraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja to aizliedz dzelzceļa pārbrauktuves dežuranta žests vai luksoforā deg aizlieguma signāls, piemēro naudas sodu no 40 eiro līdz 70 eiro un 4 soda punktus. Par barjeras patvaļīgu atvēršanu, apbraukšanu vai dzelzceļa sliežu ceļa šķērsošanu šim nolūkam neparedzētās vietās piemēro naudas sodu no 140 eiro līdz 280 eiro, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku no 6 līdz 12 mēnešiem un 6 soda punktus.