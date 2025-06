Mūziķes un komponistes Dombrovskas kultūrtelpā "Skaņu muiža 360" norisināsies Igaunijas nedēļa

Izmantojot telpisko skaņu, DIY skaļruņus un vizuālos attēlus, autore Adla Cameselle Barbosa attēlo sava prāta kopiju ārpus ķermeņa, savas emocionālās cīņas un sāpes, dzīvesprieku un bailes no neveiksmes. Figūra, kas nemitīgi parādās šajā darbā, ir bībeliski precīzs eņģelis, kas attēlo balsis viņas galvā, apziņu un viņas bailes. Šim skaņdarbam ir stāstījums, un jūs esat aicināti palikt līdz beigām vai arī nākt un iet, ja tāda ir jūsu vēlēšanās. "Ikvienam ir nepieciešams veids, kā izvairīties no realitātes. Es to daru ar mākslas instalāciju palīdzību, tāpēc es izvirzīju savu misiju radīt jaunas ieskaujošas pasaules, kas norisinās reālajā dzīvē, izmantojot medijus, skaņas skulptūras un telpiskās audio sistēmas. Savos darbos apvienoju akustiskās skaņas no iepriekš ierakstītiem instrumentiem, balsi, ilustrācijas un video ierakstus no mūsu ikdienas, un dabas skaņas; manu darbu varētu raksturot kā ļoti emocionālu un ambientālu, izmantojot apkārtējās projekcijas, skaņu un paša veidotas skulptūras," par savu kompozīciju teic Adla Cameselle Barbosa.