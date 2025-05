Jau svētdien "Toyota" Rīgas velomaratons. Kādi būs satiksmes ierobežojumi

Svētdien, 1.jūnijā, no plkst.13.00 līdz plkst.17.00 transportlīdzekļu satiksmi slēgs Bauskas ielas posmā no Dienvidu tilta apļa līdz Mūkusalas ielai, Mūkusalas ielas posmā no Bauskas ielas līdz Akmens tiltam, Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplī zem Salu tilta, Akmens tilta tunelī, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī (organizēs divvirzienu satiksmi pretējā joslā), Balasta dambī, uz Vanšu tilta (kreisajā braukšanas joslā nodrošinās sabiedriskā transporta satiksmi).