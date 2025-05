105 gadu vecumā aizsaulē devusies aktrise Elvīra Baldiņa

"Šorīt agri no rīta ar saulīti Aizsaulītē 105 gadu vecumā ir devusies mūsu Elvīra Baldiņa. Gados pati vecākā latviešu teātra aktrise. Nav vairs mūsu vidū daudz tādu, kas atceras viņu no izrādēm Jaunatnes teātrī, kuram Elvīra bija veltījusi visu savu mūžu. Toties ir vēl gana daudz tādu, kam viņa ar mūsu Tautasdziesmu ir palīdzējusi pārvarēt bēdas, atvadoties no kāda tuvinieka vai drauga. Latviešu tautasdziesma bija, ir un paliek Elvīras stiprākais ierocis un arī zāles grūtā brīdī. Neviens nav saskaitījis, cik dziesmu viņa zināja no galvas, un cik ir radījusi pati. Tagad atmiņas par Elvīru Baldiņu glabās viņas balss ieraksti, viens otrs filmas kadrs un fotogrāfijas,” sociālajā tīklā "Facebook" raksta Āboliņš.