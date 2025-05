Rīgas privātskolas skolotāja pazemo un apsaukā bērnus: “Tu esi pretīgs, tu smirdi!”

Atšķirībā no fiziskās vardarbības emocionālā fiziskus zilumus neatstāj, un to no malas ir grūti pamanīt. Kā paskaidro Bērnu aizsardzības centra (BAC) Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Vita Volonte, emocionāla vardarbība no pedagoga puses var izpaustiem, piemēram, kā bērna pazemošana, apsaukāšana, nepatikas izrādīšana pret bērnu.