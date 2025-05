Vite un Hike - kā divi labdari Liepājā reiz deva patvērumu simtiem bāreņu

Savos finanšu darījumos Vite un Hike bijuši ļoti precīzi un sagaidījuši to pašu no citiem. Tam, kurš attiecībā pret abiem vairākkārt bija godīgi pildījis savus pienākumus, viņi gandrīz pilnībā uzticējās. Prāvās un citās tiesiskās darbībās viņu pastāvīgais, uzticamais juridiskais atbalsts bijis tieslietu un galma padomnieks Pēteris Bīnemanis fon Bīnenštams. Šis krietnais, veiklais jurists, abi pilsētas cienījamie mācītāji – Ādolfs Frīdrihs Jākobs Preiss seniors no vācu baznīcas un Johans Andreass Grunts no latviešu baznīcas, kā arī ārsts un galma padomnieks Gothards Vilhelms Gourbants bija tie vīri, ar kuriem viņus saistījusi ilggadēja draudzība. Kētens šos abu labdaru draugus raksturo kā “izcilus humānistus, kuri sajūsminājās par Rietumu filantropiskajām idejām”. Tieši draugu ietekme veicināja to, ka Vite un Hike, tuvojoties vecumam, pieņēma stingru lēmumu – viņu vērā ņemamais kopīpašums jāizlieto dzimtās pilsētas labdarības nodibinājuma izveidei.