Apbalvoti 19. Starptautiskā smilšu skulptūru konkursa laureāti

Trešās vietas ieguvēja ir tēlniece Isabelle Gasse no Kanādas ar darbu “Vendigo”, kas iedvesmots no Kanādas pirmo tautu folkloras. Skulptūrā attēlots milzu humanoīds ar brieža galvaskausu, kas, vadīts no neapturamām kanibālisma tieksmēm, klīst pa blīviem mežiem, iemiesojot baiļu un briesmu tēlu.