"Pie katra trokšņa zvana pie durvīm un draud ar policiju..." Bērns grib spēlēties, bet kaimiņš klusumu: kuram taisnība

Arī Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere norāda, ka sūdzības par bērnu radītu troksni nesaņem bieži, bet šādi gadījumi ir – un no abām pusēm: “Sūdzības ir saņemtas gan no bērnu vecākiem par to, ka kaimiņi neļauj bērnam brīvi attīstīties – pie mazākā bērnu radītā trokšņa zvana pie durvīm, skaļā balsī bargi aizrāda un draud ar policiju, gan no ģimeņu ar bērniem kaimiņiem par to, ka bērni nepārtraukti trokšņo – driblē bumbu pret grīdu, klausās skaļu mūziku, spēlē klavieres u. tml. Šādos gadījumos iesniedzējam izskaidrojam tiesisko regulējumu un savu tiesību aizsardzības mehānismu.”