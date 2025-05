Gads ar vīru komā. Elīnas Zālītes-Saulrietes skaudrais stāsts

Jā, un arī bija uzlabojumi. Un tad varēja saprast, ka viss – viņš ir izdarījis izvēli, viņš ir gatavs doties projām. Tajā brīdī, kad cilvēks ir gatavs aiziet, atliek vien to pieņemt, nevis par katru cenu cīnīties par pretējo. Dienu pirms viņa nāves tā arī viņam teicu: “Jā, tu vari iet, mēs tiksim galā, dari to, kas tev jādara.” Ja viņš apzinājās, kādā dzīves kvalitātē varētu atgriezties, un, ja viņu pašu tas neapmierināja, tad kāpēc mums spiest viņu palikt? Vienkārši ir jāpalaiž prom. Bet es biju gatava arī gaidīt uz brīnumu,” atbild Elīna, piebilstot: “Es vienmēr esmu ticējusi, ka pēc nāves nekas nebeidzas. Ticu, ka pēc nāves mēs nonākam citā pasaulē, un arī tur dzīve ir skaista. Man svarīgāk ir nevis Olafu šobrīd just sev blakus, bet gan apziņa, ka viņam tur ir patiešām forši! Ka viņam viss ir kārtībā. Ja viņam tur ir forši un labi, tad es izdarīšu to, kas no manis atkarīgs, lai šeit mums viss būtu kārtībā.”