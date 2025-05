Rīgas biržā iekārto Madamas pils kolekcijas izstādi

Izstādē būs skatāmi izcili mākslas paraugi no darbnīcām un manufaktūrām visā Itālijā, sniedzot plašu ieskatu amatnieku meistarībā un ģenialitātē. Šajā izlasē ietilpst Murano stikls, venēciešu emaljētie trauki, renesanses bronzas no Venēcijas reģiona, mēbeles un kaltas dzelzs izstrādājumi no Lombardijas, centrālās Itālijas majolika, porcelāns no Dočijas, Veci, Koči un Neapoles, audumi un mežģīnes, mikrogriezumi kokā un ziloņkaulā, dekoratīvi grāmatu noformējumi.. Tomēr galvenais izstādes akcents ir vienmēr apbrīnotā 15. un 16. gadsimta renesanses māksla. Šī būs sava veida atbilde tam, kāpēc tik daudzas Eiropas valstis gadsimtu aiz gadsimta ietekmējās no itāļu mākslas, to atdarinot vai vēloties iegūt savās kolekcijās.