Melnajā tirgū pārdod Latvijas ID kartes un autovadītāja apliecības: cik maksā viltojums?

Jautājums par to, kas notiks, ja ar viltotu dokumentu aizturēs uz robežas - paliek retorisks. Pārdevējs nelikās ne zinis. To, ka nekādi dokumenti pēc apmaksas nenāks, var secināt jau no tā, ka pēc "pircēja" izteiktajām šaubām, vai tas ir reāli - saņemt preci, pārdevējs vairs neatbildēja. Dosi savus datus - labi. Nedosi - vienalga, būs nākamais pircējs.