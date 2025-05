"Gorā" aizritēs piektā satikšanās festivāla #VASALIGORĀ sezona

Sestdiena, 28. jūnijs 20.00, Jumta terase. Filmas sižets: pēc vīra pāragrās nāves Barba Nikola Ponsardēna Kliko pretstatā pieņemtajām normām pārņem jaunā vīndarīšanas uzņēmuma grožus, ko abi ar vīru bija veidojuši. Vadot uzņēmumu cauri politiskām un finanšu grūtībām, viņa ignorē kritiķus un rada revolūciju šampanieša industrijā, kļūstot par vienu no pasaules pirmajām, dižajām darījumu sievietēm. Filmas pamatā ir Tilaras Dž. Maceo "The New York Times" bestsellers "Atraitne Kliko". Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā.