Atrasts kopš aprīļa meklētais 1973. gadā dzimušais Aleksandras Stelikovas

Bezvēsts pazudušais vīrietis ir atrasts sveiks un vesels.
Valsts policija ziņo, ka bezvēsts prombūtnē bijušais 1973. gadā dzimušais Aleksandras Stelikovas, ir atrasts sveiks un vesels.

Vīrietis pēdējo reizi bija redzēts Rīgā, Bolderājas mikrorajonā. Pazīmes: augums 165 cm, kalsnas miesas būves, īsi, iesirmi mati, labās rokas plaukstai trūkst viens pirksts. Valsts policija izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja vīrieša meklēšanā.

