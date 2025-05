Latvijas kriminālā vēsture. Par garīdznieka zvērīgu slepkavību soda ar nāvi

Vēlāk krimināllietas dokumentos rakstīts: “Pēc iepriekšējas norunas Kostja ar dūres sitienu pa seju notrieca mācītāju no kājām. Viņš nokrita, ar galvu atsitoties pret kāpņu pakāpieniem, no pārsistās sejas sāka plūst asinis. Pārvarot sāpes, mācītājs Apšs uztrūkās kājās un metās uz blakus istabu – pie telefona. Taču jau pēc mirkļa abi brāļi viņu panāca un, salauzuši pa tvērienam atrodošos krēslu, sāka ar krēsla kājām sist upuri pa galvu, seju, ķermeni. Kad Apšs istabas vidū nespēkā pakrita, viņu gādīgi pārnesa uz dīvānu, aizvilka aizkarus. Brāļi – šie necilvēki – pieprasīja naudu. Izmocītais garīdznieks bija ar mieru to atdot, taču nauda glabājās baznīcas seifā. Uz dievnamu doties bija bīstami, tāpēc brāļi nolēma naudu meklēt tepat – mācītāja mājā. (..) Kostja izrāva telefona vadu, apmeta to ap upura kaklu un pievilka…