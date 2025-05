Jurists skaidro situāciju, kā Vizmas Belševicas dēls palika bez dzimtas mājām

Kas attiecas uz kopīpašuma institūtu, tad saskaņā ar likuma regulējumu kopīpašuma tiesība ir tāda īpašuma tiesība, kas pieder uz vienu un to pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet tikai domājamās daļās, tā ka sadalīts vienīgi tiesību saturs (skat. Civillikuma 1067. pantu). Praktiski tas nozīmē to, ka kādu vēsturisku notikumu rezultātā, piemēram, mantošanas vai laulības šķiršanas ceļā, vairāku personu īpašumā nonāk viens kopīgs, nedalīts īpašums. Tātad katram no kopīpašniekiem pieder nevis reāla daļa no īpašuma, bet gan kāda abstrakta, nekonkretizēta šī kopīpašuma (domājamā) daļa.