Vizmas Belševicas dēls Jānis Elsbergs spiests atstāt vecāku mājas

Taču liela daļa vecāku atstāto lietu – vijoles, mēbeles, sadzīves priekšmeti, iespaidīga daļa bibliotēkas – paliks plašajā četristabu dzīvoklī. Jānis izsaka cerību, ka ar šīm lietām tiks galā pārējie dzīvokļa mantinieki, jo uz dzīvokli Liepājā, kur ir tikai divas jau pilnībā iekārtotas istabas, viņš nevar paņemt līdzi neko lielu, tikai to, kas nepieciešams darbam un emocionāli svarīgs: “Lai arī mēs neesam tajās labākajās attiecībās, pārējie mantinieki tomēr ir inteliģenti cilvēki un neko vērtīgu ārā nemetīs. Atradīs, ko ar to iesākt. Es uz to paļaujos. Nekas valstiski vērtīgs bojā neaizies. Tikai šobrīd ir drusku juceklīga situācija, emocionāli nospiedoša. Bet nu – kā ir, tā ir! Par tēva vijolēm runājot, lielākā daļa no tām ir tās, ko stīdzinieku žargonā sauc “fabričkas” vai manufaktūras ražojums. Dažas ir 19. gadsimta specializētas vācu rūpnīcas vijoles, tāpat kaut kas vērtīgs var gadīties, bet pārsvarā jau tās ir padomju laika. Nekādi stradivāri jau te nemētājas. Ar vijolēm ir tas pats, kas ar literatūru no mammas bibliotēkas, šis un tas ir vērtīgs, bet nospiedošā pārsvarā ir tas, kam īpašas vērtības nav. Protams, ka prasmīgs meistars tās var savest kārtībā, lai skan pietiekami labi, lai to var mācībām izmantot mūzikas skolas audzēknis. Man vairs nav sirdsapziņas pārmetumu, jo esmu centies sakārtot visas vecāku atstātās lietas, lai viss vērtīgais neaiziet bojā.”