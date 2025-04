Latvija palikusi vienīgā kandidāte no Austrumeiropas valstu grupas uz vietu ANO Drošības padomē

Taujāts, vai jūtama arī pretdarbība mūsu ievēlēšanai ANO DP, diplomāts atzinis, ka tāda ir: "Tradicionāli tā pretdarbība, dezinformācija, apmelošanas piemēri ir jūtami no Krievijas." "Redzam Krievijas mēģinājumus sagrozīt izpratni par starptautisko tiesību normām, par ANO hartas būtību un īpaši pēdējo trīs gadu laikā kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. (...) Krievijai mēs noteikti neesam parocīgs, izdevīgs partneris ANO DP - mēs diezgan daudz oponējam, un pilnīgi saprotams, ka priekš mums šobrīd pašreizējos apstākļos viens no svarīgākajiem apsvērumiem, kāpēc mēs vēlamies būt ANO DP, ir saistīts ar Krievijas agresiju Ukrainā, saistīts ar to, ka, mūsuprāt, šīs agresijas iznākums lielā mērā ietekmēs arī visas ANO nākotni. Mēs redzēsim, kādā veidā tiks mainīti starptautiskie principi, starptautiskās tiesības, un šajā ziņā mums ir principiālas domstarpības ar Krieviju. Citiem vārdiem, pat ja Krievijai ANO DP balsošanās izdodas uzlikt veto vai panākt sev vēlamus mīkstinātus formulējumus, tad pats fakts, ka DP ir valstis, kas uzsāk diskusiju par šiem formulējumiem, vien jau Krievijai ir nepatīkami," stāstīja Pildegovičs.