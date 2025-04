Karina Palkova: vai drošību vajadzētu dalīt iekšējā un ārējā?

Profesore uzsver, ka krīzes mūsdienās ir kļuvušas sarežģītākas. To ietekmē gan digitālais konteksts, gan mediju attīstība, dezinformācijas izplatība, tas, ko dēvē par hibrīddraudiem, tāpēc ir ļoti grūti nošķirt iekšējo drošību no ārējās. Šāda situācija nozīmē, ka lielāka uzmanība ir jāpievērš sadarbībai starp dažādām struktūrām. “Nepieciešama sadarbība starp Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministriju, Valsts policiju, ugunsdzēsējiem, Valsts drošības dienestu un tamlīdzīgi. Līdz ar to es domāju, ka tuvāko desmit gadu laikā mēs šo starpību starp iekšējo un ārējo drošību redzēsim aizvien mazāk un mazāk, jo robeža paliek aizvien trauslāka,” saka RSU asociētā profesore Karina Palkova.