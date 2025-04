"Ir bailes, ar kurām latvieši vēl nav tikuši galā" - par laikmetīgās dejas izrādi "Savējā un svešā”, kas uzdod dziļus jautājumus (FOTO)

Marija Saveiko: Bet nav tā, ka mums vajadzēja iespringt, domāt vai nebaidīties to iekļaut. Jo, manuprāt, es ar šīs izrādes palīdzību jau esmu pārvarējusi bailes, kļuvusi precīzāka un konkrētāka tajā, ko vēlos pateikt un kā vēlos to pateikt. Līdz ar to šis ir vienkārši viens solis, un, re, tagad mums jau ir sajūta par to, kādam jābūt nākamajam solim.