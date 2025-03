Godināti izcilākie Latvijas mediķi – pasniegtas “Gada balvas medicīnā 2024”

“ Kā katru gadu, pavasara pusē, Latvijas Ārstu biedrība, kopā ar citiem veselibas aprūpes nozares pārstāvjiem un mūsu atbalstītājiem, godina visrūpīgākos medicīnas darbiniekus un saka paldies par to darbu, kas paveikts pagājušā gadā. Mēs esam ļoti pateicīgi kolēģiem, ka neskatoties uz grūtībām, viņi saglabā sirsnību, mīlestību un cilvēcību pret saviem pacientiem un savu darbu veic tā, lai pacienti justos patiešām labi. Šis ir veids, kā mēs sakām paldies viņiem visiem par padarīto. Paldies ir viens no vārdiem, ko mēs sakām visbiežāk ikdienā, bet nekad tā nav par daudz. Sakot paldies, mēs pateicamies ne tikai tam cilvēkam, kas to ir veicis, bet sakām arī paldies Dievam. Ar šo pasākumu mēs sakām paldies arī par to, ka varam turpināt strādāt zem mierīgām Latvijas debesīm un lūgsim par to, lai arī turpmāk mūsu zeme ir brīva un varam dzīvot mierā, “ saka Ilze Aizsilniece, Latvijas Ārstu biedrības prezidente.