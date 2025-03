Uģis Joksts kļuvis par rezerves karavīru...

“Nolēmu sākt no nosacīti vienkāršākā uz grūtāko, vispirms saprast, kas tas ir, jo man nekad nav bijusi saistība ar militārām struktūrām. Gribēju vispirms saprast, no kura gala ķerties pie ieroča, kā pašam rīkoties, ko darīt X stundā. Šīs domas krājās, krājās, līdz sasniedza kritisko masu, un es beidzot izlēmu to visu mācīties, rezervistu militārās apmācības kursos apgūstot nepieciešamās pamatzināšanas. Bez eiforijas rudenī uzrakstīju iesniegumu, izgāju medicīnisko pārbaudi, un te nu es esmu!” saka Uģis, piebilstot: “Šis lēmums vairāk bija pragmatisks, nevis uz emocijām balstīts. Es sapratu, ka man tiešām to vajag paša sirdsmieram. Jā, šis bija lēmums, kas ilgi brieda, līdz nobrieda.”