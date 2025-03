No Latvijas ūdenstilpnēm izcelts rekordliels bojāgājušo skaits. "Gāja makšķerēt, bet neatbildēja uz zvaniem..."

Pagājušā gada decembrī no ūdenstilpēm glābēji izcēla divus bojāgājušos, savukārt 2025.gadā - jau 24 bojāgājušos, no tiem 11 izsaukumos ūdenstilpes klāja ledus. Šogad no ūdenstilpēm izglābtas septiņas personas.