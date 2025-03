"Pateicoties jums, bērni saņem izglītību" — Gobzems turpina vākt ziedojumus, publicējot bērnu video

Jauns.lv jau ziņoja, ka kādreizējais Saeimas deputāts, kurš tika izslēgts no advokatūras dažādu ētikas normu pārkāpumu dēļ, atklāti atzīst, ka svarīgākais ienākumu avots ir ziedojumi no atbalstītājiem internetā. “Facebook” storijos viņš nebaidās radīt arī savus bērnus, kuriem, kā raksta Toro, šie līdzekļi tiek vākti. Ziņojumi ir piesātināti ar pateicību par ziedojumiem un atziņām par to, kā tie uzlabo bērnu dzīvi. Viņš neizmirst arī uzrakstīt, ka ir vientuļais tēvs, kuram nākas gādāt par diviem bērniem.