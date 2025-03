Evika Siliņa ar Lielbritānijas premjerministru pārrunās Eiropas un Ukrainas drošības jautājumus.

“Latvija ir to valstu vidū, kas sniedz vislielāko atbalstu Ukrainai un proporcionāli no IKP visvairāk iegulda savu aizsardzības spēju stiprināšanā,” norāda Ministru prezidente. “Esmu vairākkārtīgi Eiropas līderiem uzsvērusi, ka arī citām Eiropas valstīm ir jāseko mūsu piemēram, jo tas ir svarīgi visas Eiropas drošības kontekstā. Būtiski, ka arī Lielbritānijas un Francijas līderi par to tagad aktīvi iestājas un iesaista visas Eiropas valstis sarunās par Ukrainas un Eiropas drošības un aizsardzības jautājumiem. Tas, ka Lielbritānija konsultējas ar Baltijas valstīm, ir īpaši svarīgi. Mums ir jābūt klāt sarunās, kur runa ir par Eiropas un Ukrainas, tātad arī Baltijas valstu drošību.”