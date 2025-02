“Latvijas pasts” ar lielajiem tarifiem iztukšo valsts un pašvaldību budžetus

Kāds Kuldīgas novada iedzīvotājs Jauns.lv pastāstīja: “Tikko pa pastu saņēmu paziņojumu, ka man jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) septiņu eiro apmērā. Izmantoju e-pastu, bet pašvaldībai to vajadzēja apstiprināt un tā pie paziņojuma par šo nodokli izsūtīja arī vēstuli, lai to izdaru. Arī iepriekš biju saņēmis ziņojumus par NĪN uz elektronisko pastu, bet tā kā īpašumam mainījās īpašnieks – tas no mātes tika pārrakstīs uz dēlu, tad arī vajadzēja to oficiāli apstiprināt vietvaras adrešu elektroniskajā sistēmā, par to sūtot vēstuli uz manu deklarēto dzīvesvietu. Līdz ar to man ir dziļas šaubas, vai ar visām šīm “dārgo vēstuļu” sūtīšanām palielinājās vietvaras nodokļu ieņēmumi par manu minimālo NĪN maksājumu.”