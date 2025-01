Mainās "Latvijas pasta" universālā pasta pakalpojuma tarifi

Ierakstīts iekšzemes pasta pakas sūtījums svarā līdz vienam kilogramam turpmāk maksās 6,82 eiro, bet svarā no viena kilograma līdz diviem kilogramiem - 7,87 eiro, savukārt apdrošināts iekšzemes pasta pakas sūtījums svarā līdz vienam kilogramam maksās 6,87 eiro, kamēr apdrošināts pasta pakas sūtījums svarā no viena kilograma no diviem kilogramiem - 7,92 eiro.