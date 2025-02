Latvijas Nacionālā bibliotēka turpmāk būs atvērta ilgāk

Jauns.lv jau ziņoja, ka daudzi cilvēki bija minējuši, ka ir neapmierināti ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas darba laiku. Jauns.lv toreiz sazinājās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) un noskaidroja, kāpēc tika izvēlēts strādāt no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 11.00 līdz 19.00, sestdienās — no plkst. 10.00 līdz 17.00. Agija Ābiķe, LNB Sabiedrisko attiecību vadītāja, paskaidroja, ka LNB darba laiki tika izvēlēti, balstoties uz apmeklētāju statistiku, kas tika veikta laikā, kad darba laiki bija mainīgi. Kā arī minēja, ka laiki tiks pārskatīti.