“Knapi iestrādājos... Un jau klāt bargā balss...” cilvēki ir neapmierināti ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas darba laiku

Latvijas Nacionālā bibliotēka strādā no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 11.00 līdz 19.00, sestdienās — no plkst. 10.00 līdz 17.00, svētdienās tā ir slēgta. Sociālajā tīklā “X” Inita Saulīte-Zandere raksta, ka darbdienās šāda darba laika dēļ nevar paspēt daudz paveikt. Viņa norāda, ka vismaz vienu reizi nedēļā bibliotēka varētu strādāt līdz plkst. 22.00. "Šodien atprasījos no darba divas stundas agrāk, knapi iestrādājos... Un jau klāt bargā balss skaļrunī. Un ir tikai plkst. 19.00. Tas IR ļauni!” raksta Saulīte-Zandere