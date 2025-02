Saulkrastu dzīvnieku mocītāja nesaņems sodu, bet gan kompensāciju no valsts

"Kad pieņem lēmumu par realizāciju, tos dzīvniekus katru novērtē. Par to viņus arī atsavina. Un, ja ir bijusi kāda pārsūdzība, lēmumi tiek atcelti, tad ir jākompensē šie izdevumi – dzīvnieku vērtība. Šajā gadījumā tā manta jau bija realizēta, līdz ar to bija jāatlīdzina. To dara Nodrošinājuma valsts aģentūra," precizē Riekstiņa.