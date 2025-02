Iedzīvotājiem ir iespēja paust viedokli par to, kurās vietās Rīgā vajadzētu aizliegt azartspēles

Noteikumu projektā paredzēts, ka azartspēles nebūs atļauts organizēt pašvaldībai piederošos nekustamajos īpašumos; apkaimju centros; izglītības iestāžu teritorijās un 300 metru attālumā no tām; dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās un pasažieru ostās un 500 metru attālumā no tām; 300 metru attālumā no sabiedriskā transporta pieturvietām; Rīgas teritorijas plānojumā noteiktajās savrupmāju, mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās un 300 metru attālumā no šo funkcionālo zonu robežām; kultūras pieminekļos un to teritorijās, to aizsargjoslās un Rīgas teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves aizsardzības teritorijās.