Valsts policija lūdz atsaukties aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam Jūrmalā

20. janvārī ap pulksten 10.44 Jūrmalā, uz Ventspils šosejas (autoceļš P128), netālu no nama Nr. 45B un netālu no Slokas karjera, melnas krāsas automašīnas “Audi” vadītājs, braucot virzienā no Meldru ielas puses uz Brankciema ielu, uzbrauca velosipēdistam, kurš ceļu satiksmes negadījumā guva miesas bojājumus.