Zināms, kur tika aizvests caur Latviju vestais slavenais "Tesla Cybertruck"

Artūrs Ozoliņš paskaidroja Jauns.lv, ka neviens, protams, šādu automobili Latvijā vai citviet nav iegādājies. Tas tika pārvadāts uz Lietuvu, lai to prezentētu jaunajā “Tesla” centrā, kas, kā noskaidroja Jauns.lv, atrodas Viļņā. Pēc tam no Lietuvas “Tesla Cybertruck” tika transportēts uz Zviedriju. Arī tur, tāpat kā Lietuvā, tas kādu laiku tiks izrādīts vienā no saloniem, taču nav paredzēts pārdošanai. Artūrs Ozoliņš arī uzsver, ka “Tesla Cybertruck” nav iespējams reģistrēt Zviedrijā, pat ne kā traktoru.