Diplomāts Andris Teikmanis skaidro Trampa politiku, situāciju Ukrainā un ANO ietekmi

Tur tā lieta. Lai veiktu pretuzbrukumu, pārsvaram ir jābūt gan ieroču, gan dzīvā spēkā ziņā. Tā ka, domājot par miera sarunām, viss atkarīgs no tā, cik ukraiņi spēs saņemties un efektīvi izmantot no Amerikas saņemto palīdzību, kas tiešām ir apjomīga. Cerams, ka ukraiņi vēl saņems arī 3 miljardu eiro palīdzību no Vācijas. Cerība, ka ukraiņi nostiprinās savas pozīcijas, ir.