Rēzeknē plāno paaugstināt autobusu biļešu cenas un ierobežot pensionāru atlaides

Pašvaldības pagaidu administrācija skaidro, ka "daži no nepopulārajiem lēmumiem" varētu būt izmaiņas SIA "Rēzeknes satiksme" braukšanas maksas tarifā, palielinot biļetes cenu no 0,5 eiro uz 0,7 eiro. Tāpat iespējama mēnešbiļešu cenu paaugstināšana no 15 eiro uz 20 eiro.