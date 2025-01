Latvijā atgriežas tūkstošiem aizbraucēju: kas viņus vilina atgriezties mājās?

Varētu teikt, ka Daugavpils jau kļuvusi par reemigrantu galvaspilsētu, jo pēdējos gados šeit atgriezušies desmitiem ārzemju latviešu un liela daļa no viņiem šeit uzsākuši savu biznesu. Viena no viņiem ir Agnese. Atgriezusies no dzīves Somijā, Daugavpilī izveidojot ēšanas paradumu un emocionālā atbalsta centru.