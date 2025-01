Ziepniekkalnā parādās uzraksts krievu valodā “Es eju uz karu”, bet policijai vienalga. Kāpēc?

Uz kritiku, ka būtu bijis lietderīgi to pieminēt izplatītajos paziņojumos, lai velti netraucētu iedzīvotājus,” viņa atbildēja: ”Diemžēl, kā jau tas ir mākslā, idejas reizēm ir spontānas. Es ļoti atvainojos par to, ka izraisīju sabiedrībā satraukumu. Uzraksts tika nekavējoties noņemts.” Viņa piebilda, ka, tiklīdz videoieraksts būs pieejams, par to tiks ziņots.