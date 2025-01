Gribēja uz sporta zāli - saņēma draudīgu vēstuli: Arņa neveiksmīgā pieredze, cenšoties izpildīt Jaungada apņemšanos

Arī raidījums "Bez Tabu" saskāries ar komunikācijas trūkumu: no sporta zāles vadības saņēma tikai rakstisku atbildi: "Norādītā persona sāka reģistrācijas procesu tiešsaistē, bet pārtrauca to apmaksas posmā, kā dēļ samaksa sistēmā netika fiksēta. Nākamajā dienā, 31. decembrī, sistēma automātiski ģenerēja atgādinājumu par nepabeigtām saistībām. Tajā pašā dienā, 31. decembrī, plkst. 13:41, šai personai tika nosūtīts paskaidrojums uz e-pastu. Norādām, ka šajā gadījumā līgums nav stājies spēkā un no personas nav prasīta samaksa."