Atkritumu apsaimniekotājs "All recycling" taisnojas, ka medicīnas atkritumu izkraušana pie "Jūrmalas slimnīcas" bija saskaņota

VVD decembrī apturēja atkritumu apsaimniekotāja "All recycling" darbību, jo uzņēmums uzkrāj bīstamos un infekciozos medicīnas atkritumus un nenodrošina to atbilstošu apsaimniekošanu. "All recycling" apstrīdēja VVD pieņemtos lēmumus par darbības apturēšanu. VVD ir pieņēmis lēmumus par atkritumu apsaimniekotāja "All recycling" darbības apturēšanu objektos Granīta ielā 31 k-5, k-18 un k-19 Aconē, Salaspils novadā. Uzņēmumā konstatēta bīstamo un infekciozo medicīnas atkritumu uzkrāšana un neatbilstoša to apsaimniekošana.