Atkritumu karš Jūrmalā — apsaimniekotājs "All recycling" pie Jūrmalas slimnīcas izkrauj medicīnas atkritumu maisus

Kā vēstīts, VVD decembrī apturēja atkritumu apsaimniekotāja "All recycling" darbību, jo uzņēmums uzkrāj bīstamos un infekciozos medicīnas atkritumus un nenodrošina to atbilstošu apsaimniekošanu. "All recycling" apstrīdēja VVD pieņemtos lēmumus par darbības apturēšanu.