"Vai pavasarī gaidāms pārsteigums?" Iedzīvotāja satraukusies, ka EDS pazuduši atzīmētie ķekši

2024. gada 4. decembrī pieņemts likums “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas 2024. gada 10. decembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 240 (2024/240.1) un stājās spēkā 2024. gada 11. decembrī. Grozījumus piemēro, sākot ar 2025. gada 1. janvāri.

No 2025. gada pašreizējo progresīvo likmju (20 %, 23 % un 31 %) vietā noteiktas divas progresīvās nodokļa likmes, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma: - 25,5 % likme gada ienākumiem, kas nepārsniedz 105 300 eiro1; - 33 % likme gada ienākumiem virs 105 300 eiro. IIN progresīvās likmes (25,5 % un 33 %) piemērojamas visiem nodokļa maksātāja gada ienākumiem, kuriem likums nosaka progresīvās likmes piemērošanu, t. sk. algota darba ienākumam, saimnieciskās darbības ienākumiem, ienākumam no intelektuālā īpašuma, kuru izmaksā kolektīva pārvaldījuma organizācija, u. c. ienākumiem. 2 33 % likmi piemēro, iesniedzot gada deklarāciju, apliekamajam ienākumam virs 105 300 eiro gadā.