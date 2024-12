Vakar pie stūres reibumā pieķerti 13 šoferi...

Promiļu daudzums šoferiem: Trīs cilvēkiem bija no 0,5 līdz 1 promilei, diviem cilvēkiem no 1 līdz 1,5 promilēm, savukārt astoņiem bija no 1,5 promilēm. Valsts policija informē, ka visvairāk iereibuši autovadītāji ir vecumā grupā no 31 līdz 50, tam seko vecuma grupa virs 50 gadiem un visbeidzot vecuma grupa līdz 30 gadiem. Tāpat aizvien biežāk parādās dzērājšoferi ar lielo promiļu skaitu.