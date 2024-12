"Pārāk labs, lai būtu patiesība!" Justīne dalās attiecību pieredzē, ko nenovēlētu nevienam

"Šim paziņojumam sekoja vairākas savādas situācijas, kas mani nedaudz izmeta no līdzsvara. Kādā dienā viņš ieminējās, ka vēl nav oficiāli šķīries no sievas, un nevēlējās to pieminēt agrāk, jo viņam bija bailes, ka viņš mani šādā veidā aizbaidīs. Bet citreiz pamanīju, ka viņam telefonā atnāk īsziņa no kādas sievietes ar sekojošu vēstījumu: "Hei, jaukais. Ceru, ka labi atbūties!" Džo tajā dienā pamanīja, ka jūtos sagrauta, tomēr, kad viņš vaicāja "Kas noticis?", es pār lūpām nevarēju pārdabūt neviena vārdiņa."