"Manuprāt, tas nav humāni" Vaira Vīķe-Freiberga aicina nepieprasīt valsts valodas prasmes no 20 pareizticīgo mūķenēm

Raidījumā "Nedēļa. Post scriptum" Vaira Vīķe-Freiberga atklāja, ka savulaik, stājoties amatā ir cerējusi no Rietumu partneriem sajust interesi par to, kā Latvija atkopjas pēc okupācijas gadiem, bet tā vietā ir atkārtoti dzirdējusi sūdzības par to, ka Latvijā "tiek apspiestas minoritātes, ar kājām bradātas viņu tiesības".