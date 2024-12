Vai Rīgas Pilsētas attīstības departaments ir birokrātiska iestāde, kas visu bremzē? - atbild direktore Ilze Purmale

Piemēram, apbūves augstumi, atkāpes no normatīvos noteiktās pagalma platības, atkāpe no gruntsgabala robežām, vides pieejamība, prasības par auto novietnēm. Ļoti bieži NKMP vides pieejamību skaņo kā pagaidu risinājumu, taču būvvaldei ir nepieciešams galīgais, nevis pagaidu risinājums. NKMP saskaņojums nav administratīvais akts atšķirībā no būvvaldes, kuras izdoto administratīvo aktu var apsūdzēt. Vienlaikus jāteic, ka būvvaldei ar NKMP ir ļoti laba sadarbība. Pēdējos divos gados ir bijuši tikai divi gadījumi, kad abām iestādēm ir bijuši atšķirīgi viedokļi.