"Tas nav nekas jauns!" Eksperts par Ķīnas vēstniecības mēģinājumiem ietekmēt Dailes teātri

"Latvija vienmēr veiksmīgi un korekti uz to ir reaģējusi. Nostāja ir bijusi tāda, ka Latvija nesaredz Dalailamu kā politisku personu, bet kā garīgo līderi, līdz ar to nav nekāda pamata aizliegt viņa vizīti vai pasākumus Latvijā. No Latvijas pusei šī nostāja ir diezgan konsekventa," teica Potapkins.