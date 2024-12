Jelgavā Pirmajā adventē iedegta lielā egle...

18 metrus augstā egle, kas veidota no vairāk nekā 30 mazākām Nordmann eglītēm, dekorēta ar dažāda izmēra rotājumiem pērļu, zelta un brūnā krāsā, kā arī silti baltām LED gaismiņu virtenēm. Egli papildina arī 20 jauni silti baltas gaismas dekori – stilizēti akanti –, un to vertikāli izgaismo četri prožektori. Reizē ar egli Hercoga Jēkaba laukumā iemirdzējies arī Jelgavas pils siluets un sešas dekoratīvas arkas. Gan arku, gan pils silueta noformējumā izmantoti stilizēti akanti, kas ir kā simboliska atsauce uz Jelgavas pils baroka stilistiku. Turklāt tādi papildina arī apgaismes balstus uz tiltiem pār Lielupi un Driksu, kas iedegti svētdienas vakarā. Savukārt Lielās ielas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai apgaismes balstus izgaismo zeltaini gandrīz piecus metrus gari lampiņu virteņu dekori.