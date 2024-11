Vismaz 70% vīriešu, kuri ir vardarbīgās attiecībās, domā par pašnāvību

Pazemojums – tas ir vārds, kas vislabāk raksturo vīrieša pieredzi, esot vardarbīgās attiecībās. Pusaudžu psihologs Nils Sakss Konstantinovs, stāsta, ka vismaz puse vīriešu, kas cieš no partneres vardarbības, nekad par to nerunā. Kā liecina ārvalstu pētījumi, vismaz 70% no cietušajiem domā par pašnāvību un cieš no depresijas.