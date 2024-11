Liepājniece Daiga uzticējās vīram, bet palika bez laulātā un īpašumiem

Kabiles mājas “Sonātes” ir pārrakstītas uz vīratēva Jura Trokšas vārda, bet viņš tajās neesot ieguldījis ne centa, jau pērkot no bijušās īpašnieces. “Es esmu no “Sonātēm” izlikta, mēs tur visu laiku dzīvojām, kopš 2021. gadā atgriezāmies no Anglijas. Es ļoti uzticējos, nekad nedomāju, ka ģimenē var notikt šāda netaisnība. Kad sākās tiesvedība, notika īsts terors. Visu laiku uz “Sonātēm” nāca vīra vecāki, mani regulāri filmēja, stāvēja pie žoga ar kamerām,” apgalvo Daiga, kura iesniegusi vairākas reizes prasību Kurzemes apgabaltiesā – lai Artūra vecāki viņai netuvojas, jo notiek emocionālā vardarbība.